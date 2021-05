Erste Fälle indischer Mutation nachgewiesen

KREIS KLEVE. Dem Kreisgesundheitsamt Kleve liegen am Mittwoch, 19. Mai, 0.00 Uhr, insgesamt 10.899 bestätigte Corona-Infektionen seit Beginn der Corona-Pandemie vor. Das sind 34 mehr als am Dienstag. Von den 10.899 Indexfällen sind 452 in Bedburg-Hau, 1.210 in Emmerich am Rhein, 1.455 in Geldern, 1.050 in Goch, 406 in Issum, 367 in Kalkar, 345 in Kerken, 981 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 1.768 in Kleve, 450 in Kranenburg, 673 in Rees, 167 in Rheurdt, 616 in Straelen, 185 in Uedem, 263 in Wachtendonk und 515 in Weeze. Von den insgesamt 10.899 bestätigten Corona-Fällen gelten 10.243 als genesen; 179 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 32 Personen im Krankenhaus.

Erstmals wurde bei drei Indexfällen aus dem Kreis Kleve die indische Mutation des Corona-Virus nachgewiesen. Diese drei Fälle stehen in direktem Zusammenhang zueinander. Die Personen befinden sich bereits seit dem 3. Mai 2021 in Quarantäne – gleiches gilt für die Haushaltskontakte und die engen Kontaktpersonen. Das Mutations-Testergebnis wurde dem Kreis Kleve erst jetzt durch das untersuchende Labor bekanntgegeben. Die Kontakt-personen werden über den neuen Sachverhalt informiert und erneut getestet. Die bisherigen Ermittlungen des Gesundheitsamtes haben ergeben, dass zu den drei Indexfällen bislang insgesamt sieben weitere epidemiologische Fälle hinzukommen, die bereits positiv getestet worden sind. Bei ihnen liegt bislang allerdings kein Mutations-nachweis vor. Aufgrund des Kontaktes wird die Mutation allerdings vermutet. In diesem Zusammenhang wurden zudem drei betroffene Einrichtungen in Geldern ermittelt: die Liebfrauenschule, der Kindergarten St. Raphael sowie die Gesamtschule. Bei allen drei Einrichtungen liegt der letzte Besuch einer der positiv getesteten Personen bereits mehrere Tage zurück. Der Kreis Kleve hat alle Einrichtungen kontaktiert. In den kommenden Tagen erfolgen großzügige Testungen – auch bei Personen, bei denen der letzte Kontakt bereits länger als 14 Tage zurückliegt. Die 7-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner. Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 77,8. Wer ärztliche Hilfe oder medizinische Beratung braucht, wende sich umgehend telefonisch an den Hausarzt oder den ärztlichen Notdienst unter Angabe der Beschwerden und Mitteilung unter 116 117. Umfangreiche Hinweise stehen im Internet unter www.kreis-kleve.de. Auf der Startseite befindet sich oben jeweils ein Direktlink zu den Internetseiten „Corona-Pandemie“ und „Impfzentrum Kreis Kleve“. Das Corona-Telefon des Kreisgesund-heitsamtes ist unter 02821 594-950 zu erreichen