STRAELEN. Das Europäische Übersetzer-Kollegium Nordrhein-Westfalen in Straelen bekommt eine neue Präsidentin. Der Trägerverein des Europäischen Übersetzer-Kollegiums NRW in Straelen wählte in seiner Mitgliederversammlung die Bundespolitikerin Dr. Barbara Hendricks einstimmig zu seiner neuen Präsidentin.

Dr. Barbara Hendricks aus Kleve löst den langjährigen Präsidenten Claus Sprick, Bundesrichter i. R., ab, der aus Altersgründen auf eine erneute Kandidatur verzichtet hatte. Das Europäische Übersetzer-Kollegium (EÜK) ist das weltweit größte internationale Arbeits­zentrum für professionelle Literatur- und Sachbuch-ÜbersetzerInnen und ist seit 1978 im niederrheinischen Straelen beheimatet. Jährlich beherbergt das Europäische Übersetzer-Kollegium über 500 Gäste aus rund 50 Ländern.

Claus Sprick ist Mitbegründer des Europäischen Übersetzer-Kollegiums und wurde 1990 dessen Präsident. Er übersetzt aus dem Französischen und Englischen, unter anderem Werke von Saki, Belloc, Simenon, Benoziglio und Flaubert. Claus Sprick, der in Bochum lebt, hat darüber hinaus auch Asterix-Bände ins Ruhrdeutsche übertragen, zum Beispiel Zoff im Pott und Asterix sein Ulligen. Sprick, studierter Jurist, war von 1994 bis zu seinem Ruhestand 2009 Richter am Bundes­gerichtshof, seit 2004 als Stellvertretender Vorsitzender des XII. Zivilsenats, und auf Grund seines juristischen Sachverstands eine große Stütze des EÜK.

Dr. Barbara Hendricks MdB, studierte Historikerin und Sozialwissenschaftlerin, gehört seit 1994 dem Deutschen Bundestag an. Sie war parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister der Finanzen und später Bundesschatzmeisterin der SPD, 2014 bis 2018 war sie Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. Barbara Hendricks ist aufgrund ihres breiten Erfahrungshintergrunds eine ausgewiesene Kulturpolitikerin, die mit großer Begeisterung und Engagement auswärtige Kulturpolitik betreibt, aufgeschlossen ist für andere Kulturen und als langjähriges aktives Mitglied im EÜK seine Arbeit bereits von Beginn an verfolgt, damals noch im Stab des NRW-Finanzministers Dr. Diether Posser. Derzeit arbeitet sie im Bereich der auswärtigen Kulturpolitik in zwei Bundestagsausschüssen mit. Im Herbst wird sie sich aus der Bundespolitik zurückziehen. Im Februar dieses Jahres wurde sie für ihr ehrenamtliches Engagement in den unterschiedlichsten Bereichen mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet.