Betrüger klingelt an Häusern und bietet Pflasterarbeiten an

RHEINBERG. Die Polizei warnt die Bewohner der Straße In den Streepen und der umliegenden Straßen in Rheinberg vor einem Betrug. Ein Mann klingelt derzeit systematisch an Häusern und bietet Pflasterarbeiten an. Bewohner sollten vorsichtig sein und niemanden ins Haus lassen. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann ins Haus gelangen und etwas stehlen möchte oder überteuerte Rechnungen für Handwerksleistungen ausstellen will. Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei Rheinberg unter der Telefonnummer 02843 /9276-0 entgegen.