Neuer Schnellbus von Straelen über Wachtendonk nach Kerken

GELDERLAND. Regelmäßige, zuverlässige und vor allem schnelle Buslinien: Der Kreis Kleve führt seine Offensive im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) fort. Am Sonntag, 14. Mai, nimmt im südlichen Kreisgebiet die Linie SB42 von Straelen-Herongen über Wachtendonk nach Kerken-Aldekerk den Betrieb auf. Es ist die zweite von insgesamt zehn „SB-Linien“, die der Kreis Kleve konzipiert hat. Im Dezember 2022 hatte der Kreis Kleve seine ÖPNV-Offensive mit der Inbetriebnahme der Linie SB41 gestartet. Die neuen Schnellbuslinien der ÖPNV-Offensive schaffen gemeinsam mit den vom VRR konzipierten X-Buslinien ein nahezu flächendeckender kreisweiter Liniennetz, das alle 16 Städte und Gemeinden berücksichtigt und direkte Verbindungen zu Verkehrsknotenpunkten ermöglicht. Die neue Linie verbindet im Stundentakt das Gewerbegebiet in Straelen-Herongen mit den benachbarten Ortschaften Wankum, Wachtendonk und Eyll. Die Linie endet am Bahnhof in Kerken-Aldekerk. Dort können die Fahrgäste mit einer kurzen Wartezeit in den Niers-Express RE10 in Richtung Krefeld und Düsseldorf umsteigen. Die SB42 bietet ein durchgängiges und umfangreiches Angebot – auch am Wochenende und feiertags – und wird durch die Look Busreisen GmbH betrieblich umgesetzt.