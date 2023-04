KEVELAER. Die Nachfrage von Ausstellern ist größer als das vorhandene Platzangebot für die 3. Ausbildungs- und Jobbörse, die das Jobcenter der Wallfahrtsstadt Kevelaer am Freitag, 28. April, veranstaltet. Erstmalig wird die Ausbildungs- und Jobbörse mit beiden weiterführenden Schulen (Gesamtschule und Kardinal-von-Galen Gymnasium) am Schulzentrum Hüls durchgeführt.

Mit bis zu 1.000 teilnehmenden Schülern rechnet der Veranstalter. Über 50 Aussteller präsentieren am Freitag, 28. April, 8.30 bis 13.30 Uhr, in der Zweifachturnhalle (Mehrzweckhalle) des Schulzentrums Hüls ihre Ausbildungs-, Stellen-, Fortbildungs- sowie Schul- und Studienangebote. „Gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels wird die Gewinnung von Auszubildenden für die Betriebe zunehmend zu einem Standortfaktor“, sagt Georg Joosten, Abteilungsleiter Fallmanagement/ Arbeitsvermittler/Jobcenter der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt haben sich umgekehrt. Konnten Arbeitgeber früher aus einem großen Angebot an Bewerbern aussuchen, so ist es aktuell umgekehrt. Bewerber können sich ihren Ausbildung- oder Arbeitsplatz aus einer Vielzahl von Angeboten aussuchen. Allerdings werden immer noch ein Viertel aller Ausbildungsverträge abgebrochen. Durch umfassendere Informationen sollen Schüler davor geschützt werden. Der persönliche Kontakt zwischen Interessenten und Anbieter sei wichtig und hilfreich, so die Erfahrungen aus den ersten beiden Veranstaltungen, berichtet Thorsten Stern, stellvertretender Abteilungsleiter Jobcenter der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Immer wieder erlebt er junge Leute, die orientierungs- und ahnungslos sind, was ihren Berufswunsch angeht. Für Christina Diehr, Schulleiterin des Kardinal-von-Galen Gymnasiums, kann die „Bedeutung der Veranstaltung nicht hoch genug eingeschätzt werden.“ Christoph Feldmann, Leiter der Gesamtschule Kevelaer, lobt die Börse als Verbindung zwischen Schule und Realität. „Der persönliche Kontakt beim Besuch wird zur Win-Win-Situation“. Oliver Verheyen, Koordinator für Studien- und Berufsorientierung, Kardinal-von-Galen Gymnasium, sieht einen Vorteil der Veranstaltung darin, dass sich „Schüler hier besser orientieren können als im Internet.“ Präsentiert wird eine große Bandbreite der über 300 anerkannten Ausbildungsberufe und über 20.000 Studiengänge p Besuchende erhalten beim direkten Kontakt zu den Arbeitgebern, Schulen, Hochschulen und Weiterbildungsträgern Einblicke und Informationen für die eigene Berufs-, Fortbildungs- Schul- und Studienwahl. Neben der Ausstellungsfläche in der Mehrzweckhalle wird auch der Außenbereich genutzt. So ist das Karriereberatungsbüro der Bundeswehr Wesel mit einem Info-Mobil mit Multimedia Präsentation und persönlicher Beratung präsent. Bedachungen van Meegern, Kevelaer, gibt praktische Einblicke in die Berufswelt des Dachdeckerhandwerks und bringt gleich ein Dach im Miniformat mit.