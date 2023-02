Sprengung eines Geldautomaten in Sevelen

SEVELEN. Heute Morgen, 21. Februar, kam es gegen 2 Uhr zu einer Geldautomatensprengung in einer Sparkassenfiliale an der Feldstraße in Sevelen. Durch die Wucht der Detonation wurde der Vorraum des Bankinstituts stark beschädigt. Außerdem wurde auch ein vor der Bank abgestellter Pkw an der Motorhaube sowie ein gegenüberliegendes Wohnhaus beschädigt. Verletzt wurde durch die Detonation zum Glück aber niemand. Nach aktuellem Ermittlungsstand können noch keine Angaben dazu getroffen werden, wieviel Beute die unbekannten Täter machen konnten. Laut Zeugenaussagen entfernten sich nach der Sprengung zwei Männer vom Tatort. Die Kriminalpolizei Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Aussagen zum Sachverhalt machen können, sich unter Telefon 02831/1250 zu melden.