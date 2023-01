Trunkenheitsfahrt: PKW überschlägt sich

NIEUKERK. Am frühen Sonntagmorgen, 29. Januar, gegen 2.10 Uhr war ein 34-jähriger Autofahrer in einem VW Golf auf der Klever Straße (B9) in Richtung Kerken unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache verlor er nach ersten Erkenntnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der VW touchierte einen Baum, woraufhin der Mann aus Geldern wieder nach rechts auf die Fahrbahn lenkte. Dann geriet er erneut links in den Grünstreifen und traf einen zweiten Baum. Das Auto landete in einem angrenzenden Feld, überschlug sich und blieb am Ende auf dem Dach liegen. Der Fahrer verletzte sich dabei schwer, konnte den beschädigten Golf aber eigenständig verlassen. Da es Hinweise auf Alkoholkonsum bei dem 34-Jährigen gab, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt – dieser fiel positiv aus. Im Krankenhaus, in das er von einem Rettungswagen gebracht wurde, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Seinen Führerschein musste der Mann vorerst abgeben.