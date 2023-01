STRAELEN. Knapp 40 Termine liegen Marie van Bebber, dem 10. Straelener Blumenmädchen. Ein Highlight ihrer Amtszeit war die „Grüne Woche“ in Berlin, die sie in der vergangenen Woche mit einer Delegation aus dem Kreis Kleve besuchen durfte. Im Mai endet nun ihre Amtszeit – eine Nachfolgerin wird gesucht. Das Stadtmarketing Straelen, die Unternehmergemeinschaft AusStraelen und die Straelener Landfrauen rufen jetzt zur Bewerbung auf.

Das Straelener Blumenmädchen repräsentiert die Stadt Straelen und den Gartenbau in der Region. Bei Veranstaltungen in und rund um Straelen, aber auch bei überregionalen Terminen ist das Straelener Blumenmädchen gern gesehen. Bei ihren Auftritten wird sie von den Organisatorinnen des Stadtmarketings, AusStraelen und der Landfrauen begleitet und unterstützt. Mit gut 40 Terminen muss das Blumenmädchen in der einjährigen Amtszeit rechnen, die weitestgehend im Vorfeld gemeinsam abgestimmt werden können.

Beim Frühlings-Blumenmarkt am Samstag vor Muttertag, in diesem Jahr am 13. Mai, soll das 11. Straelener Blumenmädchen offiziell in sein Amt eingeführt werden. Das Bewerbungsverfahren ist eröffnet. „Die Bewerberinnen sollen mindestens 18 Jahre alt sein, aus Straelen kommen und sich mit Straelen und der Region verbunden fühlen“, erläutert Christina Beckers vom Straelener Stadtmarketing. „Wünschenswert wäre zudem eine Verbindung zum Gartenbau und zur Landwirtschaft.“ Außerdem sollten die Bewerberinnen ein freundliches Auftreten und ein gesundes Selbstbewusstsein mitbringen. Für die Auftritte wird das Blumenmädchen entsprechend ausgestattet. Zum Outfit gehört ein Kleid nach Wunsch und das passende Styling. Die Blumen werden von der Landgard-Initiative „1.000 gute Gründe“ gestellt, die auch einen Teil des Kleides finanziert. Straelener Fachgeschäfte steuern zudem Blumenschmuck, Haarstyling, Brille und Schuhe bei.

„Gesicht“ der Stadt Straelen

Vor der offiziellen Einführung steht zudem ein professionelles Fotoshooting auf dem Programm – als „Gesicht“ der Stadt Straelen wird das Blumenmädchen in der Presse, im Internet und auf Plakaten zu sehen sein. Marie van Bebber kann das Amt nur empfehlen. Ihr habe die Amtszeit als Straelener Blumenmädchen sehr viel gebracht, betont die amtierende Repräsentantin. Sie habe viel Neues dazu lernen können und bei allen Auftritten sehr viel Spaß gehabt. Beim „Frühlingserwachen in Straelen“, das die Unternehmergemeinschaft AusStraelen zum verkaufsoffenen Sonntag am 26. März veranstaltet, und beim Umzug der Spargelprinzessin in Walbeck am 7. Mai, wird Marie noch einmal als Blumenmädchen ihre Stadt vertreten dürfen.

Bewerbungen für ihre Nachfolge können ab sofort schriftlich im Straelener Rathaus eingereicht oder per E-Mail an blumenmaedchen@straelen.de gesendet werden. Enthalten sein sollten ein Lebenslauf, Fotos und ein kurzes Motivationsschreiben. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 13. März. Anschließend wird die Jury eine Vorauswahl treffen und persönliche Gespräche mit den Kandidatinnen führen. Weitere Infos rund um die Bewerbung sind auch unter www.straelen.de/blumenmaedchen zu finden. Andrea Kempkens