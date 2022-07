Mögliche Verspätungen des Ersatzverkehrs vom 21. bis 24. Juli

NIEDERRHEIN. Aufgrund größerer An- und Abreisewellen zum Musikfestival Parookaville am Flughafen in Weeze kann es von Donnerstag, 21. Juli, bis Sonntag, 24. Juli, rund um Weeze zu größeren Verkehrsbehinderungen kommen. Dies betrifft auch den Ersatzverkehr der Linie RE 10 „Niers-Express“ zwischen Kleve und Krefeld Hbf, sodass es zu größeren Verspätungen kommen kann. Die An– und Abreise zum Parookaville-Fesitval hat in den vergangenen Jahren zu vielen Staus rund um Weeze geführt. Da in diesem Jahr die RE 10 aufgrund einer Baustelle der DB Netz AG zwischen Kleve und Krefeld nicht verkehren kann, fährt ein Schienenersatzverkehr mit Bussen. Die Fahrtzeit der Busse ist abhängig von der Verkehrssituation vor Ort, da mit vielen Staus rund um das Festival zu rechnen ist, werden die Ersatzbusse ihre Fahrtzeiten voraussichtlich nicht immer einhalten können. Die NordWestBahn bittet die Fahrgäste dies zu beachten und bei der Fahrt mit dem Ersatzverkehr der Linie RE 10 an diesen Tagen einzuplanen.