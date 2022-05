ASPERDEN (ots). In der Zeit von Mittwoch, 25. Mai, 21 Uhr, bis Donnerstag, 26. Mai, 6 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Lagerraum eines Reitstalls an der Triftstraße. Der oder die Täter entwendeten diverse Reitutensilien und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823/1080 entgegen.