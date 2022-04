KREIS KLEVE. Am heutigen Dienstag, 5. April, meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) um 0.00 Uhr insgesamt 65.496 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Es wurden seit Montag 122 neue Infektionen gemeldet. Von den 65.496 Indexfällen sind 2.448 in Bedburg-Hau, 5.666 in Emmerich am Rhein, 7.964 in Geldern, 6.242 in Goch, 2.616 in Issum, 3.700 in Kalkar, 2.658 in Kerken, 6.252 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 10.045 in Kleve, 1.977 in Kranenburg, 4.574 in Rees, 1.235 in Rheurdt, 3.993 in Straelen, 1.566 in Uedem, 1.808 in Wachtendonk, 2.752 in Weeze. Aktuell befindet sich kein weiterer Fall in Bearbeitung. Von den insgesamt 65.496 bestätigten Corona-Fällen gelten 47.815 als genesen; 326 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 67 Personen im Krankenhaus.

Die 7-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner. Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 1.146,1.

Die nachstehend genannten 7-Tage-Inzidenzen im Kreis Kleve laut RKI-Tabelle werden somit lediglich nachrichtlich aufgeführt:

Di., 05.04. – 1.146,1

Mo., 04.04. – 1.219,1

So., 03.04. – 1.152,2

Sa., 02.04. – 1.194,9

Fr., 01.04. – 1.268,2

Do., 31.03 – 1.308,1

Mi., 30.03. – 1.342,5

Di., 29.03. – 1.368,7