Pkw überschlägt sich mehrfach bei Alleinunfall

GELDERN (ots). Auf dem Jülicher Weg, an der Ecke zur Straße “Spitzfeld” ein ereignete sich am Freitag, 1. April, gegen 11.10 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 73-Jähriger Mann aus Nettetal war mit seinem BMW von Lüllingen kommend in Richtung Walbeck unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Der BMW kollidierte nach ersten Erkenntnissen mit einem Straßenbaum, überschlug sich danach mehrfach und blieb im angrenzenden Feld auf dem Dach liegen. Der 73-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb der Jülicher Weg gesperrt.