Pfalzdorf: Kellerbrand durch technischen Defekt

PFALZDORF (ots). Nach einem Kellerbrand am Sonntagmittag, 27. März, an der Hevelingstraße in Pfalzdorf ist das betroffene Wohnhaus derzeit nur bedingt nutzbar. Das Gebäude musste vom Strom getrennt werden, denn das Feuer ist aus unklarem Grund an der Elektroinstallation im Keller entstanden. Die beiden Bewohner, ein Mann und eine Frau, konnten das Haus rechtzeitig und unverletzt verlassen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht nicht fest. Vor Ort waren Feuerwehr-Kräfte aus Pfalzdorf, Nierswalde und der Stadtmitte unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Stefan Bömler. Für die Löscharbeiten im Keller wurden drei Atemschutztrupps eingesetzt. Insgesamt dauerte der Einsatz rund eineinhalb Stunden.