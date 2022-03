UEDEMERBRUCH (ots). In der Nacht von Freitag auf Samstag, 19. März, sind unbekannte Täter in eine Lagerhalle auf einem Grundstück an der Holländischen Straße eingedrungen. Sie entwendeten eine Stihl Motorsäge aus der Halle und nahmen noch Metallschrott mit, der vor dem Gebäude lagerte. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823/1080 entgegen.