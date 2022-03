Family Singers Pfalzdorf suchen musikalische Jugendliche

PFALZDORF. Die Family-Singers Pfalzdorf treffen sich am kommenden Freitag, 11. März, 18.30 Uhr, und laden zur Vorstellung des neuen Musicals “Planet B” ins Jugendheim der St. Martinus-Pfarre, Hevelingstraße 116, ein. Viele Jugendliche werden gesucht, die sich mit dem Thema Klimawandel auf diesem Wege auseinandersetzen und sich informieren möchten. Wer sich dann von dem Projekt angesprochen fühlt, darf dies gerne mitteilen. Ein späteres Casting-Verfahren wird am 28. Mai, ab 14 Uhr, die Interessenten für mögliche Aufgaben auswählen. Es werden auch jugendliche Komparsen gesucht, die zum Beispiel an folgender Szene mitwirken wollen: “Deutschland: Eine Stadt in Aufruhr. Eigentlich sollte der Tagebau in Düdering geschlossen werden, nun werden die Arbeiten doch fortgesetzt. Doch Theres und ihre Freundin Lisa wollen nicht tatenlos zusehen, wie die naheliegenden Dörfer abgerissen werden und rufen zu Demonstrationen auf. Was mit wenigen Schülern beginnt wächst schnell zu einer großen Bewegung heran. Doch können sie es mit dem Energieriesen Dispend Energy aufnehmen? Und was sind sie selbst bereit, dafür zu tun?”

Mitglieder der Family-Singers werden in Form einer Lesung Szenen aus dem Drehbuch lesen. Dazu werden musikalische Einspieler die Vorfreude wecken. Frühjahr 2023 soll “Planet B” aufgeführt werden. Termine in der Stadthalle Kleve und im Bühnenhaus Kevelaer sind vorgebucht. Wer sich informieren möchte und nicht Mitglied der Family Singers ist, darf sich gerne anmelden bei Petra Hermsen, mobil unter 01525/4039853 oder per Mail an petrahermsen@web.de. Es gilt die 2G Plus-Regel, also immunisiert und zusätzlich ein aktueller negativer Test. Ein Schnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein; ein PCR-Test maximal 48 Stunden. Die zusätzliche Testpflicht entfällt für Personen die über eine wirksame Auffrischungsimpfung verfügen (“geboostert”).