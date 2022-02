20-jähriger PKW-Fahrer verstirbt noch an der Unfallstelle

STRAELEN. Am Mittwoch, 23. Februar, gegen 23.55 Uhr befuhr ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Mönchengladbach mit seinem Mercedes die Bundesstraße 221 (Leuther Landstraße) aus Richtung BAB 40 kommend in Richtung BAB 61. Etwa 200 Meter hinter der Kreuzung Leuther Landstraße / Louisenburger Straße geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einem LKW mit Auflieger kollidierte, der die B 221 in Gegenrichtung befuhr. Der PKW-Fahrer wurde in seinem PKW eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 44-jährige LKW-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Für die Unfallaufnahme, die zur Zeit noch andauert, wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei hinzugezogen. Die Unfallstelle ist in beide Fahrtrichtungen weiterhin gesperrt, der Verkehr wird abgeleitet.