Sturmwarnung: Wochenmarkt am Donnerstag abgesagt

STRAELEN. Aufgrund einer akuten Sturmwarnung Rot in der Zeit von 19 Uhr am Mittwochabend, 16. Februar, bis 18 Uhr am Donnerstag, 17. Februar, muss der Straelener Wochenmarkt am Donnerstag, 17. Februar, abgesagt werden. Von Mittwochabend bis Donnerstagabend wird der Wind aus West zeitweise Sturmstärke mit Spitzenböen von 90 bis 110 Stundenkilometer erreichen. Die Stadt bittet alle Bürger in diesem Zeitraum vorsichtig zu sein und Waldgebiete oder den Aufenthalt in der Nähe größerer Bäume zu meiden.