KREIS KLEVE. Am heutigen Mittwoch, 26. Januar, meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) um 0.00 Uhr insgesamt 25.775 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Es wurden seit Dienstag 603 neue Infektionen gemeldet. Von den 25.775 Indexfällen sind 906 in Bedburg-Hau, 2.596 in Emmerich am Rhein, 3.281 in Geldern, 2.468 in Goch, 921 in Issum, 1.263 in Kalkar, 911 in Kerken, 2.347 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 4.393 in Kleve, 869 in Kranenburg, 1.419 in Rees, 391 in Rheurdt, 1.476 in Straelen, 508 in Uedem, 714 in Wachtendonk, 1.224 in Weeze. 88 Indexfälle befinden sich aktuell in Bearbeitung und werden nach vollständigem Abschluss des Verfahrens einer Kommune zugeordnet. Diese Fälle sind bei der aktuell ermittelten 7-Tage-Inzidenz bereits eingerechnet.

Es gibt ein Ausbruchsgeschehen in einer Kindertagesstätte im nördlichen Kreisgebiet mit aktuell insgesamt zehn Indexfällen. Es wurde zwischenzeitlich eine häusliche Quarantäne für alle Kinder der Einrichtung angeordnet. Die negativ getesteten Kinder können ab dem morgigen Donnerstag wieder die Kindertagesstätte besuchen. Das Gesundheitsamt des Kreises Kleve steht im engen Kontakt mit der Einrichtung. Von den insgesamt 25.775 bestätigten Corona-Fällen gelten 19.545 als genesen; 274 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 23 Personen im Krankenhaus.

Die 7-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner. Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 936,9. Aktuell befinden sich insgesamt 2.777 Personen in häuslicher Quarantäne.