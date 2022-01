Kreis Kleve: Aktuelle 7-Tage-Inzidenz steigt auf 175,7

KREIS KLEVE. Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) meldet am heutigen Mittwoch, 5. Januar 2022, um 0.00 Uhr, insgesamt 20.171 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Es wurden seit Dienstag 180 neue Infektionen gemeldet. Von den 20.171 Indexfällen sind 773 in Bedburg-Hau, 2.129 in Emmerich am Rhein, 2.699 in Geldern, 2.025 in Goch, 726 in Issum, 896 in Kalkar, 677 in Kerken, 1.725 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 3.330 in Kleve, 718 in Kranenburg, 1.193 in Rees, 298 in Rheurdt, 1.153 in Straelen, 378 in Uedem, 494 in Wachtendonk, 871 in Weeze. 86 Indexfälle befinden sich aktuell in Bearbeitung und werden nach vollständigem Abschluss des Verfahrens einer Kommune zugeordnet. Von den insgesamt 20.171 bestätigten Corona-Fällen gelten 18.970 als genesen; 271 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 22 Personen im Krankenhaus.

7-Tage-Inzidenz

Die 7-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner. Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 175,7. Aufgrund des geringeren Testaufkommens und der verspäteten Indexfallmeldungen haben die 7-Tages-Inzidenzen nach dem Jahreswechsel eine deutlich verringerte Aussagekraft. Der Verlauf der 7-Tage-Inzidenz auf Landesebene einer von mehreren Indikatoren für Einschränkungen und Lockerungen im Rahmen der Corona-Schutzverordnung NRW, die vollständige Auflistung findet man hier: https://www.lzg.nrw.de/inf_schutz/corona_meldelage/index.html

Die nachstehend genannten 7-Tage-Inzidenzen im Kreis Kleve laut RKI-Tabelle werden somit lediglich nachrichtlich aufgeführt:

Mi., 05.01. – 175,7

Di., 04.01. – 162,3

Mo., 03.01. – 162,3

So, 02.01. – 155,0

Sa., 01.01. – 131,7

Fr., 31.12. – 146,1

Do., 30.12. – 123,1

Mi., 29.12. – 129,2

Die vollständige Auflistung findet man hier: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Fallzahlen_Kum_Tab.html

Aktuell befinden sich insgesamt 1.383 Personen in häuslicher Quarantäne.

Sollten Sie ärztliche Hilfe oder medizinische Beratung brauchen, wenden Sie sich umgehend telefonisch an den Hausarzt oder den ärztlichen Notdienst unter Angabe der Beschwerden und Mitteilung unter der Nummer 116 117. Bitte lesen Sie die umfangreichen Hinweise im Internet unter www.kreis-kleve.de. Auf der Startseite befinden sich oben mehrere Direktlinks: Was gilt im Kreis Kleve?, Impfen & Impfangebote , Positiv getestet?, Quarantäne – Information und Freitestung sowie Corona-Virus – Allgemeine Informationen. Das Corona-Telefon des Kreisgesundheitsamtes ist unter 02821/594-950 zu erreichen.