ESSEN. Im GOP-Theater in Essen gastiert vom 13. Januar bis zum 6. März 2022 die faszinierende Showproduktion „Neo“.

„Neo“ ist Griechisch und heißt „Neu“. Das Neue besitzt so viele Aspekte. Es ist bahnbrechend, zukunftsweisend, frech, aufrüttelnd, manchmal schrill und grenzüberschreitend. Oder aber es präsentiert Klassisches in neuem Gewand. Immer aber verströmt „Neo“ diesen prickelnden Frischekick, dem sich keiner entziehen kann.

Wahnsinns-Acts und Live-Musik

Die gleichnamige GOP-Show serviert seinem Publikum all diese Facetten von neu: Zu Gast sind die großen Entdeckungen der Festivals und Zirkusschulen dieser Welt. Und Künstler, die noch jung sind an Jahren, sich aber bereits die großen Medaillen der internationalen Bühnenkunst verdient haben. Darunter die „Togni-Brothers“, die das Können italienischer Artistenfamilien in eine neue Ära tragen. Entdeckt vom GOP und eine echte Bühnensensation. Gekrönt wird das Spektakel von frischer Live-Musik, den maßgeschneiderten Kompositionen des Musikallrounders Holger Dieffendahl. Wahnsinns-Acts, Live-Musik…

Charismatischer Gastgeber

Was fehlt diesem GOP-Newcomer-Format denn noch? Genau. Ein charismatischer Gastgeber. Das GOP hat die Idealbesetzung für diese Rolle. Martin Quilitz verströmt Souveränität, Witz und Schlagfertigkeit in perfekter Dosierung. Mit einem Hauch väterlicher Gelassenheit macht er den temperamentvollen Neo-Cocktail zu einem Hochgenuss. Die Vorstellung dauert circa 90 Minuten. Tickets gibt es ab 39 Euro unter Telefon 0201/2479393 und im Internet unter www.variete.de.

Verlosung

Die NN verlosen 3 x 2 Tickets für die Show am Sonntag, 16. Januar um 14 Uhr, in Essen. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff „GOP-Neo“ unter Angabe des Namen und Wohnortes an gewinnspiel@nn-verlag.de schicken. Einsendeschluss ist der 6. Januar, 14 Uhr.