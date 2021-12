Falscher Polizist am Telefon

GELDERN. Am vergangenen Sonntag, 5. Dezember, haben mehrere Personen aus dem Bereich Geldern Anrufe von einem falschen Polizisten erhalten. Er gab sich am Telefon als Michael Fuchs von der Kriminalpolizei aus und machte Angaben zu einem Einbruch in der Nachbarschaft. Die Angerufenen waren allesamt misstrauisch und beendeten sofort das Gespräch. Hier noch einmal die Verhaltenshinweise der Polizei, die bei solchen Anrufen dringend zu beachten sind:

Betrüger können per Call ID Spoofing unter Telefonnummern anrufen, die mit einem kurzen Blick auf das Display plausibel erscheinen.

Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamter aus, lassen Sie sich den Namen nennen und rufen Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Fragen Sie nach, ob es diese Person bei der Behörde gibt und wie Sie sie erreichen können.

Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten.

Übergeben Sie unbekannten Personen niemals Geld oder Wertsachen, auch nicht Boten oder angeblichen Mitarbeitern der Polizei, der Staatsanwaltschaft, vom Gericht oder Geldinstituten.

Wenn Sie solch einen Anruf bekommen haben, verständigen sofort die Polizei und Verwandte.