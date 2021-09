Brand auf Bauernhof: Ursache nicht ermittelbar

KERKEN (ots). Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Montag, 6. September, gegen 8.40 Uhr, um Brand eines Bauernhofes an der Obereyller Straße. Betroffen vom Feuer war ein Gebäudekomplex in dem sich Werkstatt und Lagerraum, sowie ein Schweinestall befanden. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt, jedoch verendeten bei dem Brand 100 Mastschweine. Löschzüge der freiwilligen Feuerwehr Kerken, Rheurdt und Straelen brachten das Feuer unter Kontrolle und konnten den Brand schließlich löschen. Aufgrund von Einsturzgefahr wurde die Obereyller Straße durch den Bauhof gesperrt. Am Dienstag, 7. September, wurde der Brandort gemeinsam mit der Kripo und einem Sachverständigen zur Ermittlung der Brandursache begangen. Aufgrund der massiven Zerstörung durch das Feuer, war es jedoch nicht möglich die Brandursache eindeutig festzustellen. Zeugen, die nähere Angaben zum Sachverhalt machen können, werden daher gebeten die Kripo in Kalkar unter Telefon 02824/880 zu kontaktieren.