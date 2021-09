55-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

BEDBURG-HAU (ots). Auf der Kalkarer Straße ereignete sich am Montag, 6. September, gegen 7.10 Uhr, ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 55-jährige Fahrerin aus Xanten befuhr die Kalkarer Straße (B 57) mit einem Mazda in Richtung Kleve. In Höhe der Berk’schen Straße fuhr der 24-jähriger Fahrer eines Mercedes in den Kreuzungsbereich ein, ohne die Vorfahrt der Xantenerin zu beachten, so dass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der Mazda wurde wegen der Wucht des Aufpralles gegen einen entgegenkommenden Lkw geschleudert. Die 55-jährige Fahrerin des Mazda wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch einen Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw war rundum beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Durch umherfliegende Teile wurde auch die linke Seitenscheibe eines sonst unbeteiligten Kia beschädigt. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei war die Kalkarer Straße gesperrt.