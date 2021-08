Kreisverkehr am Harttor ab heute wieder normal befahrbar

GELDERN. Wie Straßen.NRW mitteilt, sind die Baumaßnahmen am Kreisverkehr am Harttor in Geldern pünktlich zum Ende der Sommerferien abgeschlossen worden. Im Laufe des heutigen Samstagvormittags würden alle Sperrungen und Umleitungen aufgehoben, sodass der Kreisverkehr wieder aus allen Richtungen befahrbar sei. Ziel der Umbauarbeiten war es, die Sicherheit für die Radfahrenden am Kreisverkehr zu erhöhen. Im Einfahrtsbereich des Kreisverkehres wurden deshalb der Querschnitt der Fahrbahn und der des Geh- und Radweges angepasst. Die Absenkung des Radweges wurde nach hinten verlegt. Dadurch werden die Radfahrenden jetzt früher auf die Fahrbahn geführt, damit Auto- und Radfahrer jetzt hintereinander in den Kreisverkehr einfahren. Zudem wurde die Bushaltestelle in Fahrtrichtung Wesel barrierefrei umgestaltet. Zu den weiteren Arbeiten gehörten die Erneuerung der Fahrbahndecke im Baustellenbereich, Pflasterarbeiten am Geh-und Radweg, sowie die Anpassung der Fahrbahnentwässerung.