Unbekanntes Pärchen nach versuchtem Raub gesucht

STRAELEN. Am Samstag, 7. August, kam es gegen 15.28 Uhr auf der Beethovenstraße in Straelen zu einem versuchten Raub. Ein 85-Jähriger Mann aus Straelen wurde vor einem Wohnhaus von einer unbekannten Frau unter dem Vorwand angesprochen, sie habe zwei Pakete für ihn beim Nachbarn abgegeben. Danach verwickelte die Unbekannte den 85-Jährigen in ein Gespräch und versuchte mehrfach ihm die Armbanduhr vom Arm zu streifen. Hierbei verletzte sie den 85-Jährigen leicht am Arm. Im Verlauf des Gespräches kam noch ein unbekannter Mann hinzu, der nach Geld fragte. Als der 85-Jährige bemerkte, dass die Frau erneut versuchte, seine Armbanduhr zu öffnen, forderte er die unbekannten mit erhobener Stimme auf, zu gehen, woraufhin das Pärchen die Flucht ergriff. Die beiden Unbekannten stiegen in einen dunklen PKW, vermutlich der Marke Audi oder Mercedes und fuhren in Richtung Annastraße weg.

Nach ersten Erkenntnissen hatte die Frau dunkle, lockige, etwa schulterlange Haare und gebräunte Haut. Sie war athletisch gebaut und wird auf circa 17 bis 20 Jahre geschätzt. Der unbekannte Mann war circa 185 cm groß, hatte eine athletische Figur und ein gepflegtes Äußeres. Er wird auf circa 30 Jahre geschätzt. Hinweise zu den verdächtigen Personen nimmt die Kripo in Geldern unter Telefon 02831/1250 entgegen.