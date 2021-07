Aktuelle 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 15,0

KREIS KLEVE. Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) meldet am heutigen Montag, 26. Juli, um 0.00 Uhr, insgesamt 11.484 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Durch eine Bereinigung der Datenbänke beim Gesundheitsamt sind bei dieser Summe bereits vier korrigierte Altfälle in Abzug gebracht. Diese müssen jedoch noch bei den einzelnen Kommunen herausgerechnet werden. Durch die abgeschlossene Softwareumstellung auf SORMAS-X kann dies erst in den kommenden Tagen erfolgen. Insgesamt hat sich die Gesamtzahl der Neuinfektionen seit Sonntag um fünf Fälle erhöht. Die Zahl der positiv gemeldeten Corona-Infektionen, die in Zusammenhang mit dem Ameland-Ferienlager in Bedburg- Hau Mitte Juli stehen, hat sich auf 18 erhöht (plus 1). Von den 11.484 Indexfällen sind 494 in Bedburg-Hau, 1.316 in Emmerich am Rhein, 1.491 in Geldern, 1.110 in Goch, 435 in Issum, 387 in Kalkar, 361 in Kerken, 1.037 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 1.854 in Kleve, 479 in Kranenburg, 696 in Rees, 173 in Rheurdt, 641 in Straelen, 194 in Uedem, 271 in Wachtendonk und 541 in Weeze. Derzeit befinden sich keine aktuellen Indexfälle in Bearbeitung. Vier Altfälle müssen noch korrigiert und bei den einzelnen Kommunen herausgerechnet werden.

Umstellung der Corona-Meldungen auf das landesweit einheitliche System SORMAS-X

Der Kreis Kleve hat die Corona-Meldungen auf das landesweit einheitliche System SORMAS-X umgestellt. Der Umzug ist abgeschlossen und die vorhandenen Daten wurden erfolgreich migriert. Dennoch wird es auch in den kommenden Wochen immer wieder zu vereinzelten Datenbankkorrekturen von Altfällen kommen. Es muss weiterhin davon ausgegangen werden, dass die gemeldeten Corona-Zahlen nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegeln, da zum einen laufend neue Fälle gemeldet werden und zum anderen mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlreiche unentdeckte Infizierte eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden. Von den insgesamt 11.484 bestätigten Corona-Fällen gelten 11.196 als genesen; 189 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befindet sich aktuell zwei Personen im Krankenhaus.

7-Tage-Inzidenz

Die 7-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner. Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 15,0. Der Verlauf der 7-Tages-Inzidenz ist Grundlage für Einschränkungen und Lockerungen im Rahmen der Corona-Schutzverordnung NRW. Das Land NRW stellt fest, ob diese Grenzwerte überschritten worden sind, indem es den Kreis Kleve in der Tabelle „Inzidenzstufen der Kreise und kreisfreien Städte” einer bestimmten Inzidenzstufe zuordnet (https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw). Grundlage dafür sind ausschließlich die vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichten Inzidenzwerte. Dies sind die jüngsten 7-Tage-Inzidenzen im Kreis Kleve laut RKI-Tabelle:

Mo., 26.07. – 15,0

So., 25.07. – 14,1*

Sa., 24.07. – 14,1

Fr., 23.07. – 15,4

Do., 22.07. – 17,0

Mi., 21.07. – 19,5

Di., 20.07. – 17,3 (keine Tagesmeldungen aus dem Kreis)

Mo., 19.07. – 18,2

Achtung: Die Inzidenzwerte von Sonn- und Feiertagen (siehe Markierung mit *) sind für Lockerungen im Zuge der Corona-Schutzverordnung NRW nicht relevant. (Die vollständige Auflistung findet man hier: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Fallzahlen_Kum_Tab.html

Aktuell befinden sich insgesamt 313 Personen in häuslicher Quarantäne. Sollten Sie ärztliche Hilfe oder medizinische Beratung brauchen, wenden Sie sich umgehend telefonisch an den Hausarzt oder den ärztlichen Notdienst unter Angabe der Beschwerden und Mitteilung unter der Nummer 116 117. Bitte lesen Sie die umfangreichen Hinweise im Internet unter www.kreis-kleve.de. Auf der Startseite befindet sich oben jeweils ein Direktlink zu den Internetseiten „Corona-Pandemie“ und „Impfzentrum Kreis Kleve“. Das Corona-Telefon des Kreisgesundheitsamtes ist unter Telefon 02821/594-950 zu erreichen.