Aktueller Inzidenzwert liegt bei 2 im Kreis Wesel

KREIS WESEL. Die Anzahl der bestätigten Fälle von labordiagnostisch nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus (Covid-19) im Kreis Wesel liegt aktuell bei 17.756, Stand 30.06.2021, 12 Uhr. Zum Vergleich, Stand 29.06.2021, 12 Uhr = 17.754 Fälle.

Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel liegt damit bei 2,0. Die 7-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden.

Die Lage stellt sich folgendermaßen dar:

Wohnort Gesamtanzahl der Infektionen* Zuwachs seit der letzten Meldung Genesen** Verstorben Alpen 317 310 7 Dinslaken 3.111 3.050 58 Hamminkeln 809 795 12 Hünxe 380 377 3 Kamp-Lintfort 1.799 +1 1.758 40 Moers 4.511 4.436 68 Neukirchen-Vluyn 937 +1 915 19 Rheinberg 1.143 1.127 13 Schermbeck 350 350 0 Sonsbeck 277 267 10 Voerde 1.375 1.344 28 Wesel 2.156 2.101 42 Xanten 591 581 8 Gesamt 17.756 +2 17.411 308

* Die Gesamtanzahl der Fälle beinhaltet auch verstorbene und genesene Personen.

** Als „Genesen“ werden die Personen bezeichnet, die aus der Quarantäne entlassen wurden.

7-Tage-Inzidenzen der vergangenen Woche im Kreis Wesel laut RKI-Tabelle:

Datum 7-Tage-Inzidenz lt. RKI-Tabelle Mittwoch, 30. Juni 2021 1,7 Dienstag, 29.06.2021 2,8 Montag, 28.06.2021 3,7 Sonntag, 27.06.2021 3,9 Samstag, 26.06.2021 4,3 Freitag, 25.06.2021 4,8 Donnerstag, 24.06.2021 5,4 Mittwoch, 23.06.2021 5,0

(Die vollständige Auflistung finden Sie hier: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Fallzahlen_Kum_Tab.html)

Corona-Patienten in Krankenhäusern im Kreis Wesel

Corona-Patienten in Krankenhäusern Davon auf der Intensivstation Davon mit Beatmung Stand 28.06.2021 5 1 1 Aktueller Stand:

29.06.2021 6 1 1

Die Erhebung der Zahlen in der entsprechenden Landesdatenbank findet verzögert statt, so dass an dieser Stelle immer die Zahlen des Vortages veröffentlicht werden.