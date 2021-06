Ratssitzung in Alpen vom 28. Juni auf den 6. Juli verschoben

ALPEN. Die Sitzung des Rates der Gemeinde Alpen am 29.Juni muss auf den 6. Juli verschoben werden. Wegen eines technischen Problems konnten die Sitzungsunterlagen nicht fristgerecht den Ratsmitgliedern zugestellt werden, so das eine Verlegung der Sitzung wegen möglicher rechtlicher Probleme erforderlich wird.

Darüber hinaus wird der in Alpen strittige Tagesordnungspunkt „Aufstellung des Sachlichen Teilflächennutzungsplanes „Konzentrationszonen für Windenergieanlagen“ der Gemeinde Alpen von der Tagesordnung abgesetzt. Der Landtag beschließt in seiner Sitzung am 1.Juli das „Zweite Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Bau-gesetzbuches in Nordrhein-Westfalen“ u. a. auch mit den geänderten Abstandsflächen in der Windkraft, so dass derzeit eine Beratung und Beschlussfassung nicht mehr sinnvoll erscheint.