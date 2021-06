Vorerst keine Erstimpfungen im Impfzentrum Wesel buchbar

KREIS WESEL. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) des Landes NRW hat am Mittwoch, 2. Juni, darüber informiert, dass ab Montag, 7. Juni, die Priorisierung für die Corona-Schutzimpfung aufgehoben ist. Dennoch wird es zu diesem Zeitpunkt nicht möglich sein, Termine zur Erstimpfung im Impfzentrum und am Standort Moers zu vereinbaren. Grund hierfür ist der Mangel an verfügbarem Impfstoff und eine fehlende Zuweisung von zusätzlichen Impfdosen durch das Land Nordrhein-Westfalen. Nach Vorgabe des Landes NRW dürfen die Impfzentren kurzfristig gelieferte Impfstoffmengen und übrig gebliebene Impfdosen ausschließlich für anstehende Zweitimpfungen verwenden, sofern nicht bereits Termine zur Erstimpfung für diesen Zeitraum vereinbart worden sind.

Das gilt auch für diejenigen, die trotz erfolgreichem Priorisierungsantrag und bereits erhaltenem Impfangebot noch keinen konkreten Termin vereinbart haben. Vormerkungen bei Haus- bzw. Fachärzten sind weiterhin möglich.

Aktuell ist noch nicht klar, wann wieder Terminbuchungen zur Erstimpfung im Impfzentrum Wesel und am Impfstandort Moers möglich sein werden. Dies ist abhängig davon, wann das Land weitere Impfstofflieferungen für Erstimpfungen ankündigt. Der Kreis Wesel wird informieren, sobald es neue Erkenntnisse gibt. Den Menschen, die krankheitsbedingt höher priorisiert wurden, kann der Kreis Wesel auch erst dann ein erneutes Impfangebot unterbreiten.