7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve steigt auf 47,7

KREIS KLEVE. Dem Kreisgesundheitsamt lagen am heutigen Montag, 31. Mai, um 0.00 Uhr, insgesamt 11.199 bestätigte Corona-Infektionen seit Beginn der Corona-Pandemie vor. Das sind 11 mehr als am Sonntag. Von den 11.199 Indexfällen sind 455 in Bedburg-Hau, 1.255 in Emmerich am Rhein, 1.479 in Geldern, 1.087 in Goch, 424 in Issum, 375 in Kalkar, 350 in Kerken, 1.019 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 1.800 in Kleve, 455 in Kranenburg, 682 in Rees, 168 in Rheurdt, 634 in Straelen, 188 in Uedem, 270 in Wachtendonk und 529 in Weeze. 29 Indexfälle befinden sich noch in Bearbeitung und können daher noch nicht den einzelnen Kommunen zugeordnet werden. Es muss weiterhin davon ausgegangen werden, dass diese Zahlen nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegeln, da zum einen laufend neue Fälle gemeldet werden und zum anderen mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlreiche unentdeckte Infizierte eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden. Von den insgesamt 11.199 bestätigten Corona-Fällen gelten 10.678 als genesen; 181 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 19 Personen im Krankenhaus.

Bei einem Unternehmen aus Emmerich am Rhein gibt es ein Ausbruchsgeschehen mit aktuell 12 positiv getesteten Personen sowie 16 Kontaktpersonen. Die gesamte Arbeitsgruppe mit 36 Personen wird nun auf das Corona-Virus getestet. Zudem gibt es ein Ausbruchsgeschehen in einer Flüchtlingsunterkunft der Stadt Rees. Aktuell sind dort 8 Bewohner positiv auf das Corona-Virus getestet. Sie können in der Einrichtung separiert werden. Gleiches gilt für Kontaktpersonen. Die gesamte Einrichtung steht unter Quarantäne. Alle 130 Bewohner sowie 60 Mitarbeiter werden nun auf das Corona-Virus getestet. In beiden Fällen findet ein stetiger Austausch des Gesundheitsamtes mit der zuständigen Kommune statt.

7-Tage-Inzidenz

Die 7-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner. Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 47,7. Der Verlauf der 7-Tages-Inzidenz ist Grundlage für Einschränkungen und Lockerungen im Rahmen der „Corona-Notbremse“ des Bundes sowie der Corona-Schutzverordnung NRW. Das Land NRW stellt fest, ob diese Grenzwerte überschritten worden sind, indem es den Kreis Kleve in der Tabelle „Inzidenzstufen der Kreise und kreisfreien Städte” einer bestimmten Inzidenzstufe zuordnet (https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw). Grundlage dafür sind ausschließlich die vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichten Inzidenzwerte. Dies sind die jüngsten 7-Tage-Inzidenzen im Kreis Kleve laut RKI-Tabelle:

Montag, 31. Mai: 47,7

Sonntag, 30. Mai: 47,0*

Samstag, 29. Mai: 44,8

Freitag, 28. Mai: 39,7

Donnerstag, 27. Mai: 36,8

Mittwoch, 26. Mai: 41,0

Dienstag, 25. Mai: 54,1

Montag, 24. Mai: 61,4*

Achtung: Die Inzidenzwerte von Sonn- und Feiertagen (siehe Markierung mit *) sind für Lockerungen im Zuge der „Corona-Notbremse“ und der Corona-Schutzverordnung NRW nicht relevant. (Die vollständige Auflistung finden Sie hier: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Fallzahlen_Kum_Tab.html)

Aktuell befinden sich insgesamt 824 Personen in häuslicher Quarantäne.

Aktuelle Zahlen zu Coronaschutz-Impfungen

Seit dem 8. Februar 2021 laufen im Impfzentrum des Kreises Kleve am Standort Kalkar und seit dem 31. März auch in Geldern die Corona-Schutzimpfungen. Mittlerweile erfolgen dort sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen – bis zum 30. Mai insgesamt 109.283 (bis zum 24. Mai waren es 100.768). Außerhalb des Impfzentrums impfen seit Ende Dezember mobile Teams in unterschiedlichen Einrichtungen sowie die Kliniken im Kreisgebiet ihre eigenen Mitarbeiter. Dort wurden bislang zusammen 32.680 Impfungen vorgenommen. Zudem impfen seit Anfang April die Hausärzte ihre Patienten in ihren Praxen. Insgesamt meldet die Kassenärztliche Vereinigung, dass es dort bislang 42.168 Erst- und Zweitimpfungen gab (Stand: 28. Mai – bis zum 21. Mai waren es 33.699). Somit wurden bis zum 30. Mai im Kreis Kleve insgesamt 184.131 Impfdosen als verimpft gemeldet (bis zum 24. Mai waren es 164.049).

Sollten Sie ärztliche Hilfe oder medizinische Beratung brauchen, wenden Sie sich umgehend telefonisch an den Hausarzt oder den ärztlichen Notdienst unter Angabe der Beschwerden und Mitteilung unter der Nummer 116 117. Bitte lesen Sie die umfangreichen Hinweise im Internet unter www.kreis-kleve.de. Auf der Startseite befindet sich oben jeweils ein Direktlink zu den Internetseiten „Corona-Pandemie“ und „Impfzentrum Kreis Kleve“. Das Corona-Telefon des Kreisgesundheitsamtes ist unter Telefon 02821/594-950 zu erreichen.