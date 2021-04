Impfstelle in Geldern jetzt auch mit Stadtlinie 10 erreichbar

GELDERN. Ob per Pkw oder per Bus – die zweite Corona-Impfstelle des Kreises in Kleve in Geldern an der Sekundarschule ist schon jetzt gut erreichbar. Nun hat die Stadt Geldern in Absprache mit der NIAG ebenfalls ermöglicht, dass auch der TaxiBus der Stadtlinie 10 (Hartefeld – Vernum – Pont – Geldern) in unmittelbarer Nähe der Impfstelle hält. Dafür wurde die Haltestelle „Egmondpark” ausgewählt. Von dort aus ist die Impfstelle an der Anne-Frank-Straße über den kurzen Fußweg über die kleine Fleuth-Brücke gut erreichbar. Die Bewohner aus Hartefeld, Vernum oder Pont können die Impfstelle in Geldern ab Donnerstag nun ohne Umsteigen mit dem Taxibus der SL10 erreichen. Zu beachten ist lediglich, dass der Taxibus nur nach telefonischer Bestellung fährt. Kunden sollten die Fahrt deshalb möglichst zeitig bestellen, spätestens 30 Minuten vor der Fahrplanzeit. Möglich ist dies unter Telefon 02831/398765 anrufen. Die Beförderung von Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen ist möglich, bitte bei der Anmeldung darauf besonders hinweisen. Weitere Infos zur Erreichbarkeit der Impfstelle in Geldern mit dem ÖPNV sind unter www.geldern.de/corona unter dem Punkt „Infos zum Impfzentrum in Kalkar sowie zur Impfstelle in Geldern“ zu finden.