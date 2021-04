Nach Party: Zwei Polizeibeamte bei Widerstand verletzt

ELTEN. Anwohner der Beeker in Emmerich-Elten haben am vergangenen Samstag die Polizei gerufen, da sie auf eine lautstarke Party im Nachbarhaus aufmerksam wurden. Neben ihren lautstarken Schreien fielen die Partygäste laut Polizeiangaben außerdem dadurch auf, dass sie Gegenstände auf das Nachbargrundstück warfen. Zur Sachverhaltsklärung begaben sich die Polizeibeamten in die betroffene Wohnung, in der fünf Personen angetroffen wurden. Während vier der Personen einsichtig waren, störte ein 29-jähriger Mann aus Düsseldorf immer wieder den Einsatz, beleidigte, beschimpfte und bedrohte die Beamten.

De 29-Jährigen wurde nach mehrfacher Ansprache ein Platzverweis erteilt, dem er jedoch nicht nachkam und weiterhin die Beamten beleidigte. Zur Durchsetzung des Platzverweises wurde der alkoholisierte Mann in Gewahrsam genommen. Hierbei sperrte und wehrte er sich und verletzte zwei Polizeibeamte leicht. Der Mann aus Düsseldorf wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in den Polizeigewahrsam gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe zur Ermittlung des Alkoholwertes entnahm.

Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam durfte der 29-Jährige wieder nach Hause. Um eine Anzeige wegen Widerstand, Körperverletzung und Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung kommt er nach Polizeiangaben dennoch nicht herum.