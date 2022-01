Rund 2100 Gemüsekisten von Betriebsgelände gestohlen

NIEUKERK. In der Zeit zwischen Samstag, 1. Januar, 18 Uhr, und Sonntag, 2. Januar, 13.45 Uhr, haben unbekannte Täter insgesamt etwa 2100 leere Gemüsepfandkisten vom Gelände eines Obst- und Gemüsehändlers an der Industriestraße in Nieukerk gestohlen. Zuvor hatten die Täter einen zum Slousenweg gelegenen Maschendrahtzaun durchtrennt, um auf das Grundstück zu gelangen. Um die zahlreichen Pfandkisten – teils mitsamt Palette – abzutransportieren, muss ein Fahrzeug bereit gestanden haben. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831/1250 entgegen.