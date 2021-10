Fahrbahnsanierung Alter Venloer Weg in Straelen

STRAELEN. Seit Beginn dieser Woche laufen die Sanierungsarbeiten der Fahrbahndecke am „Alter Venloer Weg“ in Straelen. Die von der Stadt Straelen beauftragte Baufirma Hoch- und Tiefbau Quick aus Kevelaer führt die Maßnahme durch. Um die erforderlichen Erneuerungsarbeiten der Fahrbahndecke durchführen zu können, muss der „Alter Venloer Weg“ für einen Zeitraum von circa vier Wochen –teilweise- gesperrt werden. Zunächst werden punktuell in den Kreuzungsbereichen die barrierefreien Übergänge hergestellt. Hier ist die Erreichbarkeit der anliegenden Grundstücke nur bedingt beeinträchtigt. Eine Vollsperrung des „Alter Venloer Weg“, die die direkten Anlieger betrifft, wird lediglich an drei bis vier Tagen innerhalb der Bauzeit notwendig werden. Der Kreuzungsbereich Alte Versteigerung/Amselweg bleibt insbesondere für die Erreichbarkeit der „Vogelsiedlung“ über die gesamte Bauzeit befahrbar, da dort wechselseitig gearbeitet wird. Die Anlieger des „Alter Venloer Weg“ müssen für den Zeitraum der Fräsarbeiten, Einbau des Vlieses sowie den Einbau der Decke ihre Fahrzeuge außerhalb parken. Der Blumenweg wird über die Straße “An der Uhr” erreichbar bleiben. Der genaue Zeitraum der Vollsperrung wird im kommenden Amtsblatt bekannt gegeben. Die Baufirma Hoch- und Tiefbau Quick sowie die Stadt Straelen sind bemüht, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.