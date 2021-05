Zeugen gesucht

KEVELAER. (ots) Bereits am vergangenen Montag, 10. Mai, gegen 11:45 Uhr, wurde eine 82-jährige Frau aus Kevelaer verletzt neben ihrem Fahrrad auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Bury St. Edmunds-Straße aufgefunden. Bislang ist unklar, ob die 82-Jährige auf dem Rad unterwegs war oder das Fahrrad neben sich her schob und dabei stürzte. Zur Sachverhaltsklärung sucht die Polizei Goch daher Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können oder den Sturz der Frau, die sich selbst nicht an das Geschehen erinnern kann, beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 02823/1080 zu melden.