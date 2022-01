Weihnachtsgewinnspiel: Hauptziehung findet online statt

GOCH. Wie geplant, findet am Sonntag, 16. Januar, die Hauptziehung des Weihnachtsgewinnspiels in Goch statt. Dabei hat die Sicherheit oberste Priorität und so kann die beliebte Veranstaltung im Gocher Kastell auch im zweiten Jahr nicht in gewohnter Weise als Frühschoppen durchgeführt werden. Trotzdem ist jeder eingeladen, ab 11 Uhr unter www.facebook.com/gocherleben online dabei sein, wenn die Gewinner ermittelt werden. Neben dem Hauptpreis, einem Toyota Aygo, werden auch Einkaufsgutscheine im Wert von zehn bis 1.000 Euro ihre Besitzer wechseln. Die Verantwortlichen des Werberings Goch bitten um Verständnis für diese Entscheidung, wünschen Glück bei der Ziehung und vor allem Gesundheit für das Jahr 2022. Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.