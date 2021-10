PFALZDORF. Alle Läufer, die schon mit den sprichwörtlichen Hufen scharren, können sich freuen: Der 33. Pfalzdorfer Sylvesterlauf steht in den Startlöchern. Die Meldeportale unter www.sylvesterlauf.de und www.taf-timing.de sind ab dem heutigen Samstag, 23. Oktober, 12 Uhr, geöffnet.

Bis zum 26. Dezember kann man sich anmelden (keine Nachmeldung möglich) und wie gehabt erhalten die ersten 2.000 Melder wieder das begehrte Sylvsterlauf-T-Shirt. Tim Verhoe­ven vom Orga-Team des Ausrichters VfB Alemannia Pfalzdorf betont, dass der Lauf unter der 3G-Regel (geimpft, genesen, gestestet) und vorbehaltlich unter den dann geltenden Corona-Regeln stattfinden wird. „Die Teilnehmerzahl ist auf 2.500 begrenzt, damit der Aufwand für die entsprechenden Kontrollen noch zu bewältigen ist“, erklärt er. So können am 5-Kilometer-Lauf 1.500 Personen teilnehmen, am 10-Kilometer-Lauf 600 Personen, an den Schülerläufen 200 Personen und bei den Bambini – aufgeteilt in Mädchen und Jungen – jeweils 100. Alle Teilnehmer erhalten nach der Kontrolle ein Bändchen. Startnummern können durch Vereine auch wieder am Abend vorher abgeholt werden. Als die vorsichtigen Planungen begannen, habe man bei den Sponsoren quasi offene Türen eingerannt, freut sich Verhoeven: „Alle haben uns mit offenen Armen empfangen; neu mit an Bord ist die AOK.“ Und alle Beteiligten seien der Ansicht, dass wieder etwas in Sachen Sylvesterlauf passieren müsse; auch wenn der virtuelle Lauf, der „32 1/2.“, im vergangenen Jahr immerhin 1.000 Teilnehmer verzeichnen konnte. Tim Verhoeven freut sich über die breite Unterstützung von allen Seiten: des Alemannia-Vorstands, der Sponsoren und nicht zuletzt der Stadt Goch. Ab dem heutigen Samstag sind es noch 69 Tage bis zum 33. Pfalzdorfer Sylvesterlauf und bestimmt freuen sich nicht nur die Untersützer auf den traditionellen sportlichen Jahresabschluss. Im Bild (oben, vl): Kristina Derks (Stadtwerke Goch), Bürgermeister Ulrich Knickrehm, Eva Burhans (AOK Rheinland/Hamburg) und Gerd Janßen (Organisator Sylves­terlauf); unten (vl): Tim Verhoeven (macle GmbH und Sylvesterlauf Organisator) sowie Burkhard Simons (Volksbank an der Niers).

Foto: privat