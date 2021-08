Mammutprogramm beim 1. KulturBummel in Straelen

Musiker, Künstler, Autoren und mehr präsentieren sich am Sonntag in der Innenstadt

STRAELEN. Seinen 1. KulturBummel veranstaltet der Kulturring Straelen am morgigen Sonntag, 22. August. Von 12 bis 18 Uhr können sich die Besucher auf die ganze kulturelle Vielfalt auf acht Bühnen und sieben Ausstellungsflächen in der Innenstadt freuen.

Jazz, Boogie-Woogie, Rock, Blues, Folk , Gospel, Chorgesang und Musikvereine lösen sich ab. Jeder Auftritt wird etwa 45 Minuten dauern, dann folgt nach einer kleinen Umbaupause zur vollen Stunde die nächste Formation.

Mitwirkende spielen für „den Hut“

Außerdem gibt es freie Flächen und Kleinbühnen auf denen freie Künstler ihre Kunstwerke präsentieren, Autoren aus ihren literarischen Werken lesen, ein Puppenspieler Klein und Groß in seinen Bann zieht, Lieder der vergangen Weihnachtsmärchen aufgeführt werden und auch die Mundart präsentiert wird. Alle Mitwirkenden spielen für „den Hut“, das heißt für das Publikum viele Silbermünzen mitzubringen, damit sie so den Einsatz der Musiker direkt und persönlich belohnen können.

3-G-Anforderungen

Vor jeder Bühne wird es eine Bestuhlung mit ausreichendem Abstand geben, damit alle coranabedingten Regeln eingehalten werden können. Während des Bummels besteht Maskenpflicht. Zudem sind nur Zuschauer mit den 3-G-Anforderungen (Geimpft, Genesen & Getestet) beim „KulturBummel“ willkommen. Das Straelener Ordnungsamtes wird Stichproben durchführen. Wer seinen Test auf den letzten Moment noch nachholen möchte, kann dies am Samstag von 9 bis 13.30 Uhr und am Sonntag von 9.30 bis 16.30 Uhr in der Markt-Apotheke.

Hier das komplette Programm des 1. KulturBummels in Straelen (Änderungen vorbehalten):

Tecklenburg-Bühne 01

Marktplatz, Thema: Live-Bands & Musik

12 Uhr Coincidence – Akustik-Duo mit Songs aus dem Bereich Rock, Folk

13 Uhr Jörg Hegemann – Boogie Woogie am Piano

14 Uhr ABC – handgemachter Blues & Soul

15 Uhr Recall –Rock‘n Oldies Klassiker aus dem Genre des Rock‘n‘Roll

16 Uhr Andrés C. Ruppel &Friends –Jazz

17 Uhr Chili – Rock, Pop, Cover

Bummelbühne 02

Kirchplatz, Thema: Musikgruppen, Musikvereine und Chor

12 Uhr Rhythmusgruppe „Directors Cut“ – Rock und Pop im neuen Sound

13 Uhr MC Waldeslust – Klassisches Liedgut und moderne Lieder im Männerchorgewand

14 Uhr Dixie Friends – Dixie im klassischen Sound von Bläsern und Banjo

15 Uhr Musikverein Broekhuysen – alte und neue Lieder im typischen Sound der Blasmusik

16 Uhr Musikverein Cäcilia – alte und neue Lieder im typischen Sound der Blasmusik

17 Uhr Gospart Chor – Gospelmusik, mal auf die eine, mal auf die andere Art

Bummelbühne 03

Parkplatz Klosterstraße/Tedi, Thema: Jazz und Folk

12 Uhr Patatras Duo – Klassik, Beatles, Folk, alles im handgemachten Sound

13 Uhr Xylo-Fun-Goch Familienband – beswingte Stücke mit Xylophon, Banjo und Kontrabass

14 Uhr MAC – Irish Folk, irische Jigs, Reels und Hornpipes sowie einige besinnliche Songs

15 Uhr Krieewelsche Fente – Lieder vom Niederrhein und Mundartlieder aus der Heimatstadt Krefeld und Folk-Songs

16 Uhr Duo Miikado – Songs aus allen Stilrichtungen behutsam und filigran interpretiert

17 Uhr FineTune – keltische Musik, aus Irland, Schottland, der Bretagne

Bummelbühne 04

Parkplatz Klosterstraße/Kodi, Thema: Musik Live und Special-Performance

12 Uhr Kleinbahn – Blues, Rock, Fusion, Jazz mit Keyboard, Bass, Gitarre, Schlagzeug

13 Uhr Senora – Jazz vom Feinsten

14 Uhr Antje Frankbert Quartett –Jazzquartett vom Niederrhein mit Saxophon, Bass, Gitarre und Schlagzeug

15 Uhr Dark Fantasia – Live-Kunst-Performance: Vor den Augen des Publikums entsteht ein Bild mit Klammern und Fäden

16 Uhr Martin Hötte – Blues und Soul, aktuelles Programm: Songs Along The Road

17 Uhr Karl Timmermann – Entertainer vom Niederrhein mit Schlagern, Oldies, Songs der Bee Gees und eigenen Songs

Bummelbühne 05

Jugendzentrum (JuSt)/Schulhof Lingsforter-Straße, Thema: Bands Live – von Folk über Pop bis Rock

13 Uhr Worldhamster Folkband – kleine musikalische Reise aus irischen Jigs/Reels, skandinavischer Polska

14 Uhr Leander Rosche Solo – Entertainer seitens der Jugendarbeit Straelen

15 Uhr Saitensprung Deluxe – 3 Mann, 3 Gitarren und lustige Musik

16 Uhr Gate 48 – Rock/Hard Rock/Metal Projekt

17 Uhr TightMax – Cover-Hardrock aus Straelen

Bummelbühne 06

Jugendzentrum (JuSt)/Parkplatz Marienstraße, Thema: Singer-Song,

Duos und Solisten

12 Uhr 2 Make Music – Musikduo mit buntem Repertoire aus Schlager, Rock und Oldies

13 Uhr Annie & Ben – bekannte Pop-, Rock- und Soulklassiker mit eigener Note

14 Uhr Duo Belcanto – Gitarren-Gesangs-Duo, Oldies, Jazz-Standards, Folklore, Deutsche Schlager- und Volksmusik

15 Uhr Dennis John Marcel Ophey – Solokünstler, der Fingerpicking im Folk-Stil spielt, Singer Song-Writer

16 Uhr Duo „Next-Live“ – Gitarre & Gesang, Rock bis Blues

Bummelbühne 07

Caritas-Zentrum Straelen, Venloer Straße, Thema: Theater, Kunst und Literatur

12 Uhr Friedhelm Stockfleit –Solo-Mundharmonikaspieler

12.45 Uhr Erich Carl Reimereien – von locker bis flockig, Autorenlesung

13 Uhr Jasmin Jülicher – Straelener Autorin liest aus ihren aktuellen Steam-Punk-Romanen

13.15 Uhr Heinz Velmans und Jürgen Coennes – Stöckskes in Stroelse Mundart

13.30 Uhr Bernard Bauguitte – Theater, Puppenspiel für Klein und Groß

14 Uhr Erich Carl – Reimereien von locker bis flockig, Autorenlesung

14.15 Uhr Heinz Velmans und Jürgen Coennes – Stöckskes in Stroelse Mundart

14.30 Uhr Bernard Bauguitte – Theater, Puppenspiel für Klein und Groß

15 Uhr Jasmin Jülicher – Straelener Autorin liest aus ihren aktuellen Steam-Punk-Romanen

15.15 Uhr Ensemble Weihnachtsmärchen Straelen – Lieder aus den vergangenen Weihnachtsmärchen

15.30 Uhr Bernard Bauguitte – Theater, Puppenspiel für Klein und Groß

16 Uhr Jasmin Jülicher – Straelener Autorin liest aus ihren aktuellen Steam-Punk-Romanen

16.15 Uhr Ensemble Weihnachtsmärchen Straelen – Lieder aus den vergangenen Weihnachtsmärchen

16.30 Uhr Bernard Bauguitte – Theater, Puppenspiel für Klein und Groß

17 Uhr Jasmin Jülicher – Straelener Autorin liest aus ihren aktuellen Steam-Punk-Romanen

17.15 Uhr Ensemble Weihnachtsmärchen Straelen – Lieder aus den vergangenen Weihnachtsmärchen

Bummelbühne 08

Kleiner Markt – „ehemalig Pilz“, Thema: Live Performance Body-Painting

ab 12 Uhr ganztätig Corinna Lenzen – Art-Style, Live Performance, Body-Painting (Körper-Bemalung). Das Publikum ist hautnah und live bei der Entstehung lebendiger Kunstwerke dabei – Faszination pur!

Bummel-Ausstellungsflächen: Übersicht und Orte

Ausstellungsfläche 01 am Markplatz: Beate Klein – Ausstellung von Skulpturen und Bildern

Ausstellungsfläche 02 in der Mühlenstraße: Arnhild Koppel –Ausstellung von Kunst und Malerei, draußen und im Atelier

Ausstellungsfläche 03 in der Venloer Straße: Sjak Linssen malt live vor Ort, Architektur und Portraits

Ausstellungsfläche 04 in der Klosterstraße: Leonie Pawlak – eigene Kunst, Bilder und Malerei

Ausstellungsfläche 05 Ecke Markt/Geldener Straße: Isolde Schmitz Becker – eigene Kunstwerke, Bilder und Malerei

Ausstellungsfläche 06 Ecke Löwenapotheke: Jasmin Jülicher und Erich Carl, beide Autoren stellen ihre Werke aus

Ausstellungsfläche 07 an der Kreuzrinne: Waltraud Meyer – eigene Kunstwerke, Bilder und Malerei