Venlo in Alarmbereitschaft aufgrund von Hochwasser

VENLO. Aufgrund der extremen Niederschläge hat auch der Süden der Niederlande mit Hochwasser zu kämpfen.

Nach den Katastrophen in Valkenburg und Maastricht steigt die Maas nun auch rasant in Roermond und Venlo an. In Venlo wird der höchste Pegel in der Nacht von Samstag auf Sonntag erwartet. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen wurden verschiedene Maßnahmen für das Zentrum von Venlo ergriffen: Die Tiefgaragen Nolensplein und Maasboulevard wurden geschlossen, die Außengastronomie entlang der Maas wurde geräumt und der Wochenmarkt wurde abgesagt. Aufgrund des extremen Hochwassers wird deutschen Besuchern dringend empfohlen, ihren Besuch in der Innenstadt zu verschieben.