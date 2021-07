ARCEN. Am Wochenende, 24. und 25. Juli, sind die Schlossgärten Arcen ein „Kunstatelier an der frischen Luft’“. Im vergangenen Jahr fiel die Veranstaltung wegen Corona aus, in diesem Jahr konnte die Live-Show mit über 30 Künstlern wieder organisiert werden.

An den schönsten Stellen des Parks kann man Malern, Zeichnern, Bildhauern, Goldschmieden sowie Künstlern, die mit Glas, Stahl, Ton oder natürlichen Materialien arbeiten, bei ihrer Arbeit zuschauen. Zwischendurch gibt es musikalische und poetische Klein-Darbietungen.

Den Künstlern über

die Schulter schauen

Künstler aus den Niederlanden, aus Deutschland und aus Belgien werden an diesen beiden Veranstaltungstagen mitten in der wunderschönen, blühenden Kulisse der Schlossgärten Arcen an ihren Kunstwerken arbeiten und sich von der grünen Umgebung inspirieren lassen. In Zusammenarbeit mit dem Partner ‘t Ateliertje’ wurden über 30 Künstler ausgewählt, die ihre Arbeiten zeigen dürfen. Die Besucher des Parks können den Künstlern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen und mehr über den kreativen Prozess der Entstehung eines Kunstwerks erfahren. Welche Schritte durchläuft ein Kunstwerk? Ist Bildhauerei vielleicht auch etwas für mich? Die Künstler geben gerne einen Einblick in ihre Arbeitsweise und Inspirationsquellen. Die Künstler dürfen sich an diesem Wochenende selbst eine Stelle im Park aussuchen, an der sie sich inspiriert fühlen. Besucher können auf ihrem Spaziergang sowohl die wunderschöne grüne Umgebung, als auch die Kunstwerke genießen. Wer möchte, darf auch direkt ein Kunstwerk käuflich erwerben.

Pop-Art Künstler

William Sweetlove

Selbstverständlich kann man am Kunstwochenende auch die Skulpturenausstellung des belgischen Pop-Art Künstlers William Sweetlove im Wasser- und Skulpturengarten besuchen. Sweetlove ist um seine riesigen, farbenfrohen Skulpturen von Tieren und Menschen bekannt, seine Werke tragen allesamt ein Attribut; so etwa eine Wasserflasche auf dem Rücken oder Gummistiefel. Attribute, die den Klimawandel symbolisieren und wie die Natur damit umgeht. Ein aktuelles Thema, dass immer wichtiger wird, auch für die Schlossgärten Arcen und deren überkuppelnder Stiftung ‚Het Limburgs Landschap‘. Die großen, farbigen Skulpturen fallen in der grünen Kulisse des Schlossparks besonders gut auf – eine Ausstellung, die man nicht verpassen sollte!

Musik und Poesie

Bei einem Spaziergang durch die Gärten können die Besucher die verschiedenen Kunstwerke und die zusätzlichen kulturellen Darbietungen genießen: An verschiedenen Stellen im Park kann man die Klänge von Pega Loca und Sängerin Catalijne genießen. Mit ihrem Projekt „Catalijne zingt“ singt sie Kleinkunstlieder, die sich die Besucher wünschen dürfen. Ein ganz besonderes musikalisches Erlebnis! Auch der niederländische Marcel de Roos (1958) wird seine Gedichte vortragen.

Kinder haben

kostenlosen Eintritt

Auch für Kinder wird am Kunstwochenende jede Menge geboten. Sie können den Park mit einer Spurensuche entdecken, ihre Geschicklichkeit auf der Abenteuer-Minigolfanlage unter Beweis stellen, auf dem Spielstrand den neuen Naturspielplatz erkunden oder mit dem Floß den Teich überqueren, die Tiere auf der Streichelwiese oder die Koi-Fische in der Casa Verde füttern. Zusätzliches Extra: Kinder erhalten im Juli und August kostenlosen Zutritt (ein Kind in Begleitung von jeweils einem bezahlenden Erwachsenen). Die Schlossgärten Arcen – mit einer Gesamtfläche von 32 Hektar – bieten ausreichend Platz für einen angenehmen und sicheren Tagesausflug. Weitere aktuelle Infos und Online-Tickets gibt es unter www.kasteeltuinen.nl.