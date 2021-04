GELDERN. Auf ihr 20-jähriges Bestehen kann die Gelderner Tafel zurückblicken. Seit dem 6. April 2001 bauen Vorsitzender Alfred Mersch und sein ehrenamtliches Team eine Brücke zwischen Überfluss und Mangel: Sie retten Lebensmittel und helfen Menschen. Längst ist die Tafel in Geldern zu einer Anlaufstelle für hilfsbedürftige Menschen geworden.

Die Tafelmitarbeiter geben ihren Gästen einen Ort, an den sie kommen können und an dem man ihnen zuhört: einen Ort von Verständnis, sozialem Miteinander und Gastfreundschaft. „Diese tägliche Anstrengung können wir nicht hoch genug wertschätzen, und dafür danke ich Ihnen von Herzen“, schreibt der Vorsitzende der Tafel Deutschland, Jochen Brühl, in seinem Grußwort zum 20-Jährigen. Eine Tafel aufzubauen und über so lange Zeit am Leben zu halten und mit Leben zu füllen, dazu brauche es eine gute Organisation, ein noch besseres Miteinander und viele unterschiedliche Talente.

20-jähriges Engagement

„Ich bin froh, dass es Menschen wie Sie gibt, die nicht wegsehen und für andere einstehen. Das macht unsere Gesellschaft und die Gemeinschaft bei Ihnen im Ort menschlicher und lebenswerter“, führt Brühl aus. Seine Wertschätzung brachte auch Gelderns Bürgermeister Sven Kaiser zur Geltung, der sich in seinem Urlaub die Zeit nahm, persönlich zu gratulieren und dem Tafelverein für sein 20-jähriges Engagement zu danken. Längst betreut die Tafel nicht nur bedürftige Menschen in Geldern, sondern auch in benachbarten Kommunen. Seit 2009 besteht die Tafel in Straelen, seit 2011 die „Tafel on tour“ in Issum und Kerken.

Alfred Mersch bedankt sich

Von Beginn an wurde ein Fokus auf die Unterstützung von Kindern gelegt. Im Schulmaterialmagazin in Geldern gibt die Tafel kostenlos Schulmaterialen an bedürftige Schüler aus, um eine Grundlage für den Lernerfolg zu geben. Zudem organisiert sie seit vielen Jahren Schulbrotaktionen für Kinder, die ohne Frühstück den Tag beginnen müssen. Für ihre Arbeit erhält die Tafel keine öffentlichen Zuschüsse, sondern finanziert sich über Spenden. Alfred Mersch nimmt das Jubiläum zum Anlass, sich bei allen Sponsoren, Händlern und Discountern, aber natürlich auch dem Tafelteam für die langjährige Treue zu bedanken.