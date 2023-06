50-jähriger Autofahrer verstirbt noch am Unfallort

HALDERN. Am Donnerstag ereignete sich in Haldern ein Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer aus Isselburg verstarb. Der 50-Jährige war gegen 13 Uhr in einem Kia Stonic auf der Isselburger Straße in Richtung B67 unterwegs, als er aus bislang unklarer Ursache auf Höhe der Einmündung zur Horstkampstraße nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen prallte gegen einen Baum, überschlug sich und kam in einem angrenzenden Feld auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Autofahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schwersten Verletzungen. Rettungskräfte bargen den Mann aus dem Fahrzeug. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Kleve wurde hinzugerufen, ebenso ein Sachverständiger. Beamte des polizeilichen Opferschutzes kümmerten sich um die Angehörigen des Verstorbenen. Die Isselburger Straße war für die Dauer der Maßnahmen voll gesperrt.