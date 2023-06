Mann bei Streit verletzt – Tatverdächtiger auf der Flucht

WEEZE (ots). Zwei miteinander bekannte Bewohner der kommunalen Unterbringungseinrichtung gerieten am Dienstag, 6. Juni, gegen 20.10 Uhr, auf der Straße Euregio-Park vor einem Imbiss in Streit. Ein Zeuge rief die Polizei. Die Beamten fanden vor Ort einen 43-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen mit Schnitt- und Stichverletzungen. Dieser kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Ein 26-Jähriger, gleichfalls aus Marokko, flüchtete vom Tatort. Eine Fahndung nach ihm läuft aktuell. Eine Mordkommission, bestehend aus Kriminalbeamten aus Krefeld und Kleve, hat die Ermittlungen aufgenommen.