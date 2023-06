XANTEN. Wer sich auf den „Night Style“ wagt, braucht schon etwas Mut. Das vertikale Hochfahrgeschäft dreht sich mit beliebig vielen horizontalen, vertikalen und diagonalen Überschlägen um die eigene Achse. Jede Fahrt dabei ist einzigartig. Denn anders als viele andere seiner Art wird jede Runde manuell mit dem Joystick gesteuert, wodurch jede ein Unikat ist. „Es lohnt sich also, gleich mehrfach zu fahren – denn jede Fahrt ist anders“, sagt Henrike Bramer von der Stadt Xanten. Sie hat die diesjährige Xantener Fronleichnamskirmes geplant, die morgen um 12 Uhr mit dem Fassanstich startet und bis kommenden Montag dauert.

Der „Night Style“ ist in diesem Jahr das erste Mal dabei.

Das Hochfahrgeschäft wird sicherlich auch viele interessierte Zuschauer anlocken. Denn die moderne LED-Beleuchtung und die lustigen Wasserspiele machen nicht nur jede Fahrt unvergesslich, sie sind auch ein Hingucker. „In Deutschland ist der ,Night Style‘ das einzige Fahrgeschäft dieser Art. In ganz Europa gibt es nur vier“, sagt Bramer.

Er wird jedoch nicht die einzige Attraktion sein. Insgesamt dürfen sich alle mutigen Kirmesbesucher auf acht Familien- und Erwachsenenfahrgeschäfte freuen. „Im vergangenen Jahr hatten wir aufgrund der Nachwirkungen der Coronavirus-Pandemie nur fünf Fahrgeschäfte für Erwachsene. Zuvor waren wir immer bei sieben bis acht. Mit acht großen Fahrgeschäften haben wir in diesem Jahr aber auch wirklich das Maximum wieder erreicht. Mehr geht nicht“, sagt Noah Decker, Leiter des Ordnungsamtes bei der Stadt Xanten.

Klassiker

Zu den absoluten Klassikern gehören auch in diesem Jahr wieder auf der Xantener Fronleichnamskirmes der Autoscooter (Highway No. 1), der Musikexpress (Disco-Jet), der Breakdancer und der Simulator „New World 3000“. Dazu kommen der Scheibenwischer (Big Wave) sowie der Fly Over – ein Kettenkarussell in 40 Metern Höhe, das auch im vergangenen Jahr bereits in der Domstadt am Niederrhein zu Gast war.

Natürlich wird auch für die Kinder in den folgenden fünf Tagen einiges geboten: Sie dürfen sich auf den „Schwanenflug“ (ein Kinderhochfahrgeschäft), die Kinderachterschleife „Truck Stop“, den Pressluftflieger „Pan America“, das Kinderkarussell „Kinder-Traum“ sowie auf ein großes Trampolinspringen freuen. Dazu kommen diverse Verkaufs-, Verlosungs- und Spielwarengeschäfte – 18 an der Zahl –, vier Getränkestände sowie 21 Imbiss- und Snackverkaufsstände. Mit insgesamt 56 Fahrgeschäften und Verkaufsständen, die sich auf die Straße Karthaus auf Höhe der Polizeiwache, den „Kleinen Markt“, den „Großen Markt“, die Kurfürstenstraße, die Bahnhofstraße bis zum Parkplatz am Westfall in der Nähe der Sparkasse verteilen werden. Die Krammarktstraße bietet zwischen dem Rathaus und der Polizei auch in diesem Jahr etwas abseits des üblichen Kirmestrubels verschiedene Schmuck- und Lederwaren sowie weitere Trendartikel. Sie wird von vier Händlern beschickt.

30 Liter Freibier

Die Xantener Fronleichnamskirmes wird morgen ab 12 Uhr durch Xantens Bürgermeister Thomas Görtz eröffnet. Die Schausteller sowie die Stadt spendieren jeweils ein 15 Liter-Fass Bier. Für Kinder wird es alkoholfreie Getränke geben. Das obligatorische Eröffnungskonzert präsentiert in diesem Jahr der Spielmannszug St. Helena. In der ersten Stunde findet eine „Happy Hour“ mit ermäßigten Preisen an allen Geschäften statt. Am Kirmesmontag – dem Familientag – wird es ebenfalls Angebote an allen Ständen geben. Im vergangenen Jahr bewährt hat sich, das Feuerwerk bereits am Kirmesfreitag durchzuführen. Es soll bei Einbruch der Dunkelheit – etwa gegen 23 Uhr – in den Ostwallanlagen abgebrannt werden.