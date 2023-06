Zwei Motorradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

WEEZE (ots). Auf dem Hülmer Deich ereignete sich am Samstag, 3. Juni, gegen 16 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Motorradfahrer schwer verletzten. Ein 26-Jähriger aus Kleve war auf seiner Suzuki-Maschine in Richtung Goch unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er nach jetzigem Erkenntnisstand nach links auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs und kollidierte dort nahezu frontal mit einem entgegenkommenden 69-jährigen Motorradfahrer aus Grefrath. Beide Kradfahrer wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Rettungswagen brachten sie in ein Krankenhaus. Die Suzuki und das Motorrad der Marke Triumph des 69-Jährigen erlitten jeweils Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb der Hülmer Deich komplett gesperrt.