Alleinunfall in Hassum: Fahrzeug überschlägt sich

HASSUM (ots). Auf der Hassumer Straße in Goch kam es am Sonntag, 4. Juni, gegen 3.05 Uhr, zu einem Alleinunfall. Der 18-jährige Fahrer eines grauen VW Polo befuhr die Straße in Fahrtrichtung Goch und verlor auf Höhe der Einmündung Hassumer Straße/Bahnstraße, aus bislang ungeklärter Ursache, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam nach rechts von der Straße ab, überschlug sich und kollidierte dann mit einem elektrischen Rollzaun. Durch den Unfall wurden der Fahrer sowie ein weiterer Fahrzeuginsasse (beide aus Goch) schwer verletzt, weshalb Sie zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurden. Der dritte Insasse, der ebenfalls aus Goch kommt, erlitt leichte Verletzungen. Der Pkw, welcher zur Beweissicherung sichergestellt wurde, als auch der Elektrozaun wurden bei dem Unfall stark beschädigt.