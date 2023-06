KLEVE. Electric Visions Cleve lädt am kommenden Sonntag, 4. Juni, von 13 bis 18 Uhr wieder zum großen Open Air mit Familienfest im Klever Forstgarten ein. Aus den eigenen Reihen sind Freestyle Arne, Ella, Chris Pepper, Marco Prestige und René Schoofs am Start. Angekündigt haben sich auch Davin Herbrüggen, Sieger von Deutschland sucht den Superstar (DSDS) 2019 und Amber van den Elzen, DSDS-Zweite im vergangenen Jahr. Es soll wieder ein großes Fest für alle sein.

Auf der Bühne gibt es Musik und rundherum ein buntes Programm für Jung und Alt. Neben Herbrüggen und Amber van den Elzen sind auch Laura van den Elzen und Mark Hoffmann (DSDS 2016) sowie die Filieri Brüder dabei, die beim Supertalent 2014 den dritten Platz ergatterten. Ebenfalls am Start: Toeknee Tee, Olly, Christopher (ESC-Kandidat San Marino), Tatjana & Manuel Zielkowski mit Mirko Peters, Yasmin Hutchins, Chris Steger, die Band „Neubeginn“, Mandy Finn Aale & Andy Theke. Deejay Colour und Antenne Griethausen mit CiOeX und DJ Thommy sorgen außerdem für den richtigen Vibe.

Kinderschminken und Eiswagen

Rund um die Konzertmuschel tummeln sich das Eisbüdchen Dellnitz, das M&M Team ist mit Popcorn, Zuckerwatte und Kinder-Hüpfburg vor Ort, Nils Roth bietet Kaffeespezialitäten und Snacks aus seinem Kaffeewagen. Es gibt Kinderschminken, die Biker und Triker vom Verein Robin Hood Niederrhein reisen mit ihren wuchtigen Maschinen an und natürlich kann man alle Künstler, die an diesem Tag im Forstgarten auftreten, beim Meet & Greet persönlich treffen und vielleicht sogar ein Selfie machen.

Das Sommer Open Air ist zugleich auch Halbfinale für das EVC Talent Casting. Mit Sven Niersmann aus Kleve, Michael Franken aus Köln und Jacqueline aus Düsseldorf hoffen drei Gesangstalente, die Jury endgültig von sich zu überzeugen. Kinga Kionko aus Florstadt kämpft als Tänzerin um den Einzug ins Finale. „Nur zwei können wir mitnehmen“, sagt Andre Müller und ist gespannt, wer vor großem Publikum die Nerven behält.

Talent-Casting-Finale

Das Finale der diesjährigen Talent-Casting-Runde findet am Sonntag, 11. Juni, von 14 bis 18 Uhr in der Materborner Mehrzweckhalle statt. Im Vorfeld haben Jessika und Andre Müller, Mariella Overkamp, Marco Prestige und Arne Lüders (alle von Electric Visions Cleve) zusammen mit Tanz-Choreograph Marvin Breuer (Gelsenkirchen) und Stefan Müller (Agentur für Künstler und Musiker) viele Stunden Talente gecastet. An vier Tagen konnte man sich in der EVC-Kulturfabrik beweisen. Am Ende werden es 20 Talente sein, die sich in der Mehrzweckhalle präsentieren. In diesem Jahr wird es in erster Linie musikalisch – und abwechslungsreich. Von der Karnevalsband bis zur Rapperin ist alles dabei.

Die Talente reisen aus ganz Deutschland an, aber es sind auch einige Lokalmatadore dabei. So versucht Singer-Songwriterin Jule Blue aus Bedburg-Hau ihr Glück, ebenfalls aus der Nachbar-Kommune: die Band Falling Times. Das Gesangs-Duo Sandra Meesters und Dennis Reuter aus Wesel und Goch steht auf der Bühne, ebenso wie die Sängerinnen Sabrina Wenning (Goch) und Liza-Sophia Michael (Kevelaer). Einlass für das Finale ist ab 13 Uhr. Tickets gibt es für fünf Euro im Vorverkauf bei Eventim, in der Buchhandlung Hintzen und auf der Electric Visions Cleve Homepage (www.electricvisionscleve.de) sowie für sieben Euro an der Tageskasse (ab 12 Uhr).