KALKAR. Bunte Fahnen, Luftballons und tausende Menschen werden am kommenden Samstag, 3. Juni, wieder den Streckenverlauf von „Kalkar on Wheels“ flankieren und den 100 LKW, die teils schwerkranke und behinderte Kinder in ihrem Führerhaus mitführen werden, sowie Begleitfahrzeugen – darunter auch der VW-Bulli der Niederrhein Nachrichten – zuzujubeln. Zum neunten Mal plant das Wunderland Kalkar diese Charity-Veranstaltung, um jedem Kind einen unvergesslichen Tag und ein einmaliges Erlebnis zu bescheren.

Gänsehaut

„Es ist so ein wahnsinnig schönes Gefühl zu sehen, wie sehr sich die Kinder freuen. Wer das nicht einmal erlebt hat, kann gar nicht verstehen, worum es dabei geht. Viele Kinder sind schwer krank. Für manche ist es vielleicht das letzte große Ereignis, das sie erleben werden. Diese Emotionen sind so riesengroß. Man hat wirklich von Anfang bis Ende Gänsehaut“, sagt „Trucker Pepe“. Er ist schon seit vielen Jahren bei der Veranstaltung dabei und wird auch in diesem Jahr wieder einen LKW mitsamt kindlicher Begleitung durch Kalkar, Emmerich und ‚s-Heerenberg (Niederlande) führen. „Jeder Fahrer hat dann Tränen in den Augen“, ergänzt Pepe.

Gegen 10 Uhr werden sich die 100 LKW und Begleitfahrzeuge jeweils in zehner Kolonnen begleitet durch das Technische Hilfswerk und motorisierten Verkehrsbegleitern aus den Niederlanden am Wunderland Kalkar in Bewegung setzen. Ihr Weg führt sie durch Grieth, Emmerich, die niederländischen Gemeinden Netterden und ’s-Heerenberg, zurück durch Emmerich, Grieth, Wissel und Kalkar nach Hönnepel, um letztendlich wieder spätestens um 14 Uhr am Wunderland Kalkar einzufahren. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren wird die Route allerdings nicht über den Marktplatz in Kalkar führen, da dieser noch nicht fertiggestellt sein wird. Dafür wird der Korso unter andrem die Grabenstraße passieren. Auch Schirmherrin Britta Schulz, Kalkars Bürgermeisterin, wird wieder vor Ort sein und den Truckern sowie Mini-Fahrern zujubeln, die nach dem „Truckers-Run“ ebenso wie ihre Geschwister und Eltern im Anschluss kostenlos Kernie‘s Familienpark erobern dürfen.

„Trucker-Festival“

Wie bereits im vergangenen Jahr wird es auch am Samstag wieder ein „Trucker-Festival“ auf dem Outdoorgelände geben. Dort sind bereits mehr als 800 Teilnehmer und abermals 700 Powerboliden (Teilnehmer-, USA-Show- und andere Trucks) registriert. Sie werden sich rund um das Zelt auf dem Outdoorgelände versammeln. Das Festival findet von 10 bis 18 Uhr (parallel zum Trucker-Run/ zur Ausfahrt) statt. Der Eintritt für Besucher ist wie immer kostenlos.

Die Gold Wings alias Biker mit Herz haben dieses Mal ihren eigenen Stand. Neben Ständen mit Trucker- Accessoires sowie Speisen und Getränken zu kleinen Preisen warten auf die Kids Hüpfkissen und weitere Kinder-Aktionen. Nach erfolgreicher Premiere im vergangenen Jahr sind auch die „Trucker-Games“ wieder mit dabei. Gesucht wird im Rahmen verschiedener Spiele ab 14 Uhr das „stärkste Trucker-Team“. Die Gewinner dürfen sich auf tolle Preise freuen.

Sämtliche Spenden von „Wunderland Kalkar on Wheels“ gehen an die „Kinderkrebsklinik e.V.“ in Düsseldorf und verschiedene Stiftungen. Die Spendenübergabe erfolgt nachträglich in der Klinik beziehungsweise bei der Stiftung. Die Städte und Ortsteile sammeln selbst und übergeben ihre Gelder eigenständig. Das Festival wird gemeinsam mit dem Truckersclub Millingen (TCM) und vielen anderen Partnern und Sponsoren organisiert.

Weitere Infos gibt es online unter www.wunderlandkalkaronwheels.de.