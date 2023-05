GELDERN. Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen boten am langen Pfingstwochenende beste Voraussetzungen für einen Besuch der Gelderner Pfingstkirmes. Mit dem traditionellen Fassanstich und Sternenmarsch der musizierenden Vereine gab Bürgermeister Sven Kaiser am Samstag den offiziellen Startschuss. Rund 160 Schausteller machten das Volksfest einmal mehr zur größten Straßenkirmes am Niederrhein. Heute Abend endet die Pfingstkirmes 2023 mit dem großen Höhenfeuerwerk.

