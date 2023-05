KLEVE. Gemeinsames Singen kann meditativ sein. Oder auch kraftvoll. Es spendet Trost und gibt neuen Mut. Und es schafft eine ganz besondere Verbindung. Gut 15 Jahre ist es her, als sich 15 Frauen aus dem Kleverland zusammengefunden haben, um genau das zu tun. Sie singen traditionelle Mantras und spirituelle Lieder aus verschiedenene Kulturen – buddhistisch und hinduistisch, jüdisch, afrikanisch und auch christlich. Weil sie von und für Herz und Seele singen, ist der Name „By Heart“ Programm.

„Erstmal haben wir nur für uns selbst gesungen“, blickt Josefa Böckenhüser auf die Anfänge des Chors zurück, zu dessen Gründungsmitgliedern sie gehört: „Damals hatten wir mit sechs Frauen an einem Workshop für spirituellen Gesang in Aachen teilgenommen und waren anschließend derart begeistert, dass wir das auch in Kleve weiterführen wollten.“ Jede durfte eine Freundin mitbringen und schon ging es los mit den mehrstimmigen, leicht zu lernenden Gesängen, Mantren und Chants aus aller Welt. „Jeder Kulturkreis hat solche Lieder und jede Religion ihre Berechtigung“, ist Böckenhüser überzeugt. Mittlerweile ist aus der willkürlich zusammengewürfelten Gruppe ein fester Kreis geworden. Es ist Freundschaft, die die 15 Sängerinnen verbindet.

Der 50. Abend spiritueller Lieder

Mit der Zeit kam es, dass „By Heart“ zu verschiedenen Anlässen eingeladen wurde. „Wir singen zur Beisetzung der Sternenkinder, auf Gedenkfeiern für Verstorbene, auf Friedensfeiern, im Hospiz, aber auch bei Stadtfesten“, zählt Dorothee Beutler auf, die ebenfalls seit vielen Jahren in dem Chor singt. Beliebt (und weit über Kleve hinaus bekannt) sind auch die Mitsing-Abende, zu denen der Chor viermal im Jahr einlädt. Nun steht ein kleines Jubiläum an: Am 2. Juni lädt „By Heart“ ab 19 Uhr zum 50. Mal singfreudige Menschen zu einem Abend spiritueller Lieder ein. Im Schnitt nehmen 60 bis 70 Leute an diesem Angebot teil. Zum runden Geburtstag dürfen es auch ein paar mehr sein. „Die Menschen lassen sich darauf ein und von uns mitnehmen“, ist Böckenhüsers Erfahrung. Vorkenntnisse muss man nicht mitbringen. „Es sind einfache Melodien und jeder kann sofort einsteigen“, sagt sie und versichert: „Der Gesang tut der Seele gut und es ist wunderbar, das mit anderen zu teilen.“

Ein Zuhause in der Wasserburg

Lange Jahre war die St. Anna Kirche in Materborn das Zuhause von „By Heart“, nun ist es die Kapelle der Wasserburg Rindern. Die Sängerinnen schätzen die besondere Atmosphäre, die dieser Kapelle inne wohnt. „Wir fühlen uns dort sehr wohl“, sagt Josefa Böckenhüser. Dabei geht es in den Liedern nicht nur um den einen (christlichen) Gott, aber stets um etwas „Größeres“. „Es geht um Sinnhaftigkeit und Erfüllung, um Hoffnung und manchmal auch einfach nur um pure Freude über die Schöpfung“, erklärt Böckenhüser, dass die spirituellen Lieder viele Botschaften transportieren und diese sehr bereichernd sein können.

Für die Teilnahme an den Abenden spiritueller Lieder zahlt man keinen Eintritt, „wir freuen uns aber über eine Spende, die wir einer sozialen Initiative oder bedürftigen Menschen zukommen lassen“, sagt Böckenhüser. Wer mitsingen oder auch nur zuhören möchte, sollte den Jubiläumsabend nicht verpassen.